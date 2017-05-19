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Рубрика: Новости Донбасса
19-05-2017, 09:35
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Возле лесополосы вблизи Славянска найдено захоронение неизвестного мужчины

Полицейские вместе с представителями гуманитарной миссии «Черный Тюльпан» продолжают работу по установлению лиц, незаконно захороненных в период боевых действий. На кладбищах Славянска и Славянского района были эксгумированы 44 тела.

Как рассказали в полиции, сегодня от представителей гуманитарной миссии поступило сообщение, что вблизи лесополосы между населенными пунктами Сергеевка и Андреевка Славянского района найдено незаконное захоронение.

Была призведена раскопка могилы, останки тела были направлены на исследование. Назначена экспертиза по установлению точной причины смерти погибшего и изъят биологический материал, который будет направлен на генно-молекулярную экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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