Возле лесополосы вблизи Славянска найдено захоронение неизвестного мужчины

Полицейские вместе с представителями гуманитарной миссии «Черный Тюльпан» продолжают работу по установлению лиц, незаконно захороненных в период боевых действий. На кладбищах Славянска и Славянского района были эксгумированы 44 тела.



Как рассказали в полиции, сегодня от представителей гуманитарной миссии поступило сообщение, что вблизи лесополосы между населенными пунктами Сергеевка и Андреевка Славянского района найдено незаконное захоронение.

Была призведена раскопка могилы, останки тела были направлены на исследование. Назначена экспертиза по установлению точной причины смерти погибшего и изъят биологический материал, который будет направлен на генно-молекулярную экспертизу.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.