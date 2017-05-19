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Рубрика: Новости Мариуполя
19-05-2017, 12:42
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Завтра в Мариуполе отметят День Европы: квесты, творческие локации и музыкальный флешмоб

Завтра в Мариуполе пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Европы. Как сообщили в пресс-службе горсовета, основные локации будут сосредоточены по пр.Мира от Подземного перехода до Театральной площади. Старт в 12:00.

Здесь состоится квест «Улицами Европы». Также на площади можно будет раскрасить карту Европы.

На празднике будет представлена концертная программа, а также масштабный музыкальный флешмоб: более 150-ти музыкантов сыграют Гимн Евросоюза – «Оду к радости» Бетховена, символизирующий европейские идеалы мира, свободы и солидарности между народами.

А в воскресенье, 21 мая, в Приморском парке состоится легкоатлетический пробег, посвященный Дню Европы. Он стартует в 13:00 от памятного знака «Корабль».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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