Завтра в Мариуполе отметят День Европы: квесты, творческие локации и музыкальный флешмоб

Завтра в Мариуполе пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Европы. Как сообщили в пресс-службе горсовета, основные локации будут сосредоточены по пр.Мира от Подземного перехода до Театральной площади. Старт в 12:00.



Здесь состоится квест «Улицами Европы». Также на площади можно будет раскрасить карту Европы.



На празднике будет представлена концертная программа, а также масштабный музыкальный флешмоб: более 150-ти музыкантов сыграют Гимн Евросоюза – «Оду к радости» Бетховена, символизирующий европейские идеалы мира, свободы и солидарности между народами.

А в воскресенье, 21 мая, в Приморском парке состоится легкоатлетический пробег, посвященный Дню Европы. Он стартует в 13:00 от памятного знака «Корабль».