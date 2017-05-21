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Рубрика: Новости Донбасса
21-05-2017, 10:14
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Штаб АТО: жители Авдеевки и населенных пунктов Приазовья провели вечер под звуки канонады

Пресс-центр штаба АТО сообщает о том, что вчера вечером боевые действия активизировались на отдельных участках линии разграничения сторон. Речь идет об Авдеевке и населенных пунктах на Приморском направлении.

«Для жителей Авдеевки и нескольких населенных пунктов Приазовья сутки закончились под звуки канонады на линии разграничения сторон», - сообщают в ведомстве.

При этом украинские позиции обстреливали из тяжелой артиллерии, минометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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