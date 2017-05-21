Полиция: День Европы в Мариуполе прошел без происшествий

Как сообщалось ранее, вчера в центре Мариуполя, на Театральной площади прошли праздничные мероприятия ко Дню Европы.

В составе пеших, автопатрулей и групп быстрого реагирования о безопасности горожан и гостей промышленного города заботилось 237 правоохранителей. В районе проведения мероприятий посменно несли службу больше 50 полицейских. Три экипажа патрульной полиции осуществляли контроль над дорожным движением поблизости места действа.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, в результате праздник прошел спокойно, ни одного грубого нарушения правопорядка не зафиксировано.