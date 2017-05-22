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Prizma


Рубрика: День в истории
22-05-2017, 07:52
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Никола Вешний

Святитель Николай, он же Николай Угодник, он же Николай Чудотворец — один из наиболее почитаемых в русском народе святых. Он считается покровителем моряков, купцов и детей. Еще при жизни Николай прославился способностью примирять враждующих, охранять невинно осужденных и защищать от напрасной смерти.

В честь Николая Угодника в году отмечают два основных праздника (хотя есть и другие дни его памяти) — 22 мая и 19 декабря. По этому поводу говорили: «Два Николы у нас — один с травой, другой с зимой». Травы с этого дня действительно начинали хорошо расти («Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Николин день травой»), поэтому лошадей уже выгоняли в ночное. Для этого из каждого семейства снаряжали холостых парней и провожали их до поля. С собой давали пироги с гречневой кашей. Вечером к ним присоединялись девушки — и начиналось веселье с песнями и хороводами. Кстати, раньше Николин день считали днем вступления мальчиков во взрослую жизнь, поэтому контроля взрослых за ними не было.

С Николы крестьянская жизнь постепенно шла в гору. Устанавливалась теплая погода, домашним животным хватало свежей травы, коровы и козы давали больше молока — а потому можно было не беспокоиться о том, чем накормить семью и скотину. «До Николы крепись, а с Николы живи, не тужи», — подмечали в народе.

Обращали внимание и на приметы погоды. Если утро выдавалось влажным и туманным, то нужно было умыться росой: это сулило человеку здоровье, а земле — богатый урожай. Хорошей приметой считался и дождь на Николу.

Именины:

Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен




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Редакция «Мариупольских новостей»