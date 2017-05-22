Вечером 21 мая Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Обстрел велся со стороны неподконтрольной Ясиноватой в направлении Авдеевки, в результате чего был нанесен "огневой налет" на ДФС. По предварительным данным, противники выпустили четыре 120 мм мины.
В штабе подчеркнули, что под обстрел снова попал объект, "который имеет важное значение для десятков тысяч людей, проживающих как на мирной территории Украины, так и на временно оккупированных землях".
КП "Компания "Вода Донбасса" сообщает, что вчера в 18:50 между зданием насосной станции и камерой переключения задвижек, расположенных на территории Донецкой фильтровальной станции, попал и разорвался боеприпас. Осколками повреждено здание насосной станции. Никто из сотрудников ДФС не пострадал.
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ДФС попала под «огневой налет» из запрещенного вооружения
Вечером 21 мая Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»