ДФС попала под «огневой налет» из запрещенного вооружения

Вечером 21 мая Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба АТО.



Обстрел велся со стороны неподконтрольной Ясиноватой в направлении Авдеевки, в результате чего был нанесен "огневой налет" на ДФС. По предварительным данным, противники выпустили четыре 120 мм мины.



В штабе подчеркнули, что под обстрел снова попал объект, "который имеет важное значение для десятков тысяч людей, проживающих как на мирной территории Украины, так и на временно оккупированных землях".



КП "Компания "Вода Донбасса" сообщает, что вчера в 18:50 между зданием насосной станции и камерой переключения задвижек, расположенных на территории Донецкой фильтровальной станции, попал и разорвался боеприпас. Осколками повреждено здание насосной станции. Никто из сотрудников ДФС не пострадал.