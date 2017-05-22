Чем отличается идентификация от верификации: пояснения Минсоцполитики для переселенцев

В связи с обращениями граждан из числа внутренне перемещенных лиц по вопросам, связанным с процессом социального обеспечения и выплат пенсий, Министерство социальной политики предоставило разъяснения по главным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что государством разработан специальный порядок назначения и проведения выплат пенсий и социальных выплат с целью обеспечения принципа адресности – то есть, деньги получает именно тот человек, который имеет на это законное право.



Именно поэтому еще в декабре 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в законодательство, которые создают почву для проведения верификации всех получателей соцвыплат. Также были внесены изменения в постановление №637 по осуществлению физической идентификации клиента, которому открыт текущий счет в учреждениях «Ощадбанка» для получения пенсии, до получения этим лицом в установленном порядке платежной карточки, которая одновременно является пенсионным удостоверением.



В Минсоцполитике дают следующие определения видам проверки переселенцев:

идентификация – это подтверждение правильности и соответствия;

верификация – это проверка и подтверждение права лица на получение социальной помощи.

Функция физической идентификации пенсионеров-переселенцев возложена исключительно на отделения «Ощадбанка». Для ее проведения переселенцы должны лично прибыть в «Ощадбанк» с паспортом и платежной картой. ВПЛ, которые получают пенсию и имеют обычную карточку, должны проходить процедуру идентификации каждые 3 месяца. Переселенцы, которые имеют платежную карту, которая одновременно является электронным пенсионным удостоверением (ЭПП), проходят данную процедуру первый год – каждые 6 месяцев, а в дальнейшем – 1 раз в год. Для проведения указанной процедуры не нужно посещать органы Пенсионного фонда Украины или социальной защиты населения. Идентификация проходит только через кассовое обслуживание Ощадбанка. Если лицо имеет I или II группу инвалидности или достиг 80-летнего возраста, специалисты Ощадбанка могут выехать на дом такого лица по предварительному заявлению. Сейчас отделения Ощадбанка работают как в будние дни, так и в субботу, и воскресенье.



Функция верификации возложена на управление социальной защиты населения. Она проходит в два этапа: первый - проверка представителями УСЗН места проживания переселенцы на подконтрольной территории с составлением соответствующего акта и последующим рассмотрением дела на комиссии; второй - проверка Министерством финансов правильности получения переселенцем выплат в соответствии с нормами действующего законодательства. Следует отметить, что согласно законодательству ВПЛ имеет право находиться на неподконтрольной территории 59 дней, а на 60-й день социальные выплаты приостанавливаются до выяснения обстоятельств. В случае блокировки банковской карты, на которую производится начисление пенсионных выплат, нужно сразу обратиться в местное отделение Пенсионного фонда и получить информацию для оперативного обновления выплат.