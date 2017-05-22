Неожиданный «эффект омоложения»: певицу Повалий сравнили с травести-дивой

Певица Таисия Повалий, которая давно покинула Украину и теперь строит карьеру в России, презентовала новый клип на песню «Сердце - дом для любви».



В комментариях к опубликованному клипу на видеохостинге Youtube многие отмечают, что "помолодевшая" артистка не похожа сама на себя. "Неузнаваемую внешность Повалий в сети сравнили с травести-дивой Монро. Интернет-пользователи гадают, кто же так "пострался": гримеры, специалисты по компьютерной графике или может таки пластические хирурги.

На преображение Повалий отреагировала и сама Монро, отметив, что "Где-то в шкафу явно висит портрет Дориана.... #таяостановись".