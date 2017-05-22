Координационный совет в Мариуполе превратился в митинг

Родители учащихся мариупольских школ № 23 и 61 пришли сегодня на заседание предсессионного Координационного совета и высказали свой протест против реорганизации учебных заведений.
Несмотря на объяснение представителей Управления образованием, доказывавших целесообразность закрытия школ на основании мониторинга, родители заявили, что обязанность чиновников заключается в улучшении качества образования, а не закрытии школ.
Городской голова Вадим Бойченко отметил, что Мариуполь не заинтересован в закрытии школ, но в приоритете стоит улучшение качества образования. Родители согласились с мэром, что Управление образования должно более качественно выполнять работу, вместо закрытия школ.
Городская власть и представители родительских комитетов продолжат искать выход из сложившейся ситуации.