Сегодня на заседании Координационного совета подняли вопрос об оснащении объектов социальной сферы Мариуполя водонагревателями.
«В преддверии лета этот вопрос наиболее актуален. Горячую воду в городе отключили, но в детских садах детей необходимо купать, мыть им руки теплой водой и т.д.», - сказал депутат Анатолий Шеретько.
В пресс-службе горсовета сообщили, что уже подготовлена программа по установке водонагревателей в детсадах, школах и больницах города. В ближайшее время приборы появятся в 73 учреждениях.
В свою очередь мэр Вадим Бойченко отметил, что все водонагреватели будут приобретены за счет сэкономленных бюджетных средств.
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Уже скоро в Мариуполе за бюджетные средства в детсадах, школах и больницах установят водонагреватели
Сегодня на заседании Координационного совета подняли вопрос об оснащении объектов социальной сферы Мариуполя водонагревателями.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»