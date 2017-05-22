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Рубрика: Новости Мариуполя
22-05-2017, 19:33
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Уже скоро в Мариуполе за бюджетные средства в детсадах, школах и больницах установят водонагреватели

Сегодня на заседании Координационного совета подняли вопрос об оснащении объектов социальной сферы Мариуполя водонагревателями.

«В преддверии лета этот вопрос наиболее актуален. Горячую воду в городе отключили, но в детских садах детей необходимо купать, мыть им руки теплой водой и т.д.», - сказал депутат Анатолий Шеретько.

В пресс-службе горсовета сообщили, что уже подготовлена программа по установке водонагревателей в детсадах, школах и больницах города. В ближайшее время приборы появятся в 73 учреждениях.

В свою очередь мэр Вадим Бойченко отметил, что все водонагреватели будут приобретены за счет сэкономленных бюджетных средств.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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