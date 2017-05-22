Уже скоро в Мариуполе за бюджетные средства в детсадах, школах и больницах установят водонагреватели

Сегодня на заседании Координационного совета подняли вопрос об оснащении объектов социальной сферы Мариуполя водонагревателями.



«В преддверии лета этот вопрос наиболее актуален. Горячую воду в городе отключили, но в детских садах детей необходимо купать, мыть им руки теплой водой и т.д.», - сказал депутат Анатолий Шеретько.



В пресс-службе горсовета сообщили, что уже подготовлена программа по установке водонагревателей в детсадах, школах и больницах города. В ближайшее время приборы появятся в 73 учреждениях.



В свою очередь мэр Вадим Бойченко отметил, что все водонагреватели будут приобретены за счет сэкономленных бюджетных средств.