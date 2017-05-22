Плюс один километр под Дебальцево: пехота ВСУ заняла новые позиции

Украинские войска в районе Светлодарской дуги продвинулись вперед и обосновались на новых позициях. Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.



"В виду непрекращающихся провокаций и обстрелов со стороны противника, некоторое время назад пехота 53-й бригады была вынуждена хорошо прошагать вперед. И не только прошагать, но и закрепиться на новых передовых позициях", - отметил Мысягин, добавив, что город Дебальцево стал ближе на километр.

В Штабе АТО пока не прокомментировали информацию о продвижении украинской армии в районе Светлодарской дуги.