В Мариуполе увеличат береговую линию городского пляжа при содействии европейских экспертов

Сегодня во время встречи мэр Вадим Бойченко и президент французской компании «Beten International» Жан Рош обсудили основные направления сотрудничества, которые позволят сделать Мариуполь зеленым и привлекательным для туристов, сообщили в пресс-службе горсовета.



Гости отметили, что готовы помочь. «Для Мариуполя, как морского города, вопрос набережной является ключевым, поскольку - это его лицо и визитная карточка», - добавил Жан Рош.

Он рассказал об опыте Франции и продемонстрировал примеры дизайнерского оформления набережных в его стране. Жан Рош также отметил, что сейчас приобретает популярность нишевый туризм. На примере Мариуполя - это может быть промышленный и орнитологический туризм.



Вадим Бойченко подчеркнул значимость набережной для жителей города: «На мариупольские пляжи едут из других городов области и страны». Поэтому мэр обратился в компанию «Beten International» с просьбой помочь увеличить береговую полосу в районе городского пляжа, опираясь на многолетний опыт французских специалистов.

Также обсудили проект «Зеленый город». Он предусматривает энергоэффективность и применение возобновляемой энергии во всех сферах жизни города - тепло- и водоснабжения, электроэнергии, очистки сточных вод. Реализация этого проекта позволит сделать Мариуполь максимально независимым и автоматизировать большинство процессов коммунального хозяйства.