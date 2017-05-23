Провоз товаров через КПВВ: в ДНР установили свои ограничения

В ДНР утвердили свои новые нормы пропуска товаров через линию разграничения. Так называемый «приказ» № 170 от 3 мая 2017 года вступил в силу 22 мая, он опубликован на интернет-ресурсах ДНР.
Так, пункт 1 звучит следующим образом: «Запретить ввоз на таможенную территорию ДНР товаров с территории Украины, перемещаемых через линию соприкосновения с Украиной».
Действие пункта 1 не распространяется на граждан, осуществляющих ввоз с территории Украины следующего перечня товаров:
1) товаров для личного пользования по видам и согласно нормам, а именно:
- мясо свежее, охлажденное и замороженное, мясная продукция, не готовая к употреблению – 5 кг;
- готовые продукты из мяса – 5 кг;
- масло растительное – 5 л;
- молоко – 3 л;
- молочные продукты – 3 кг;
- овощи – 50 кг;
- фрукты – 50 кг;
- прочие продукты питания при условии суммарного веса товаров, с учетом вышеперечисленных – 50 кг.
Данные товары разрешено ввозить с территории Украины не чаще одного раза в сутки.
2) иных товаров, перевозимых гражданами для личного пользования, по видам и согласно нормам, предусмотренным разделом XVII «закона» «О таможенном регулировании в ДНР».
При этом в разделе XVII дается дополнительный перечень товаров, разрешенных к провозу.
Прежде всего, здесь речь идет о личных вещах («вещи имеющие признаки таких, что были в пользовании»):
В течение суток ДНР разрешает провоз товаров на сумму в эквиваленте до 1 тыс. евро, и общий вес которых не превышает 100 кг. Если идет превышение указанных норм, то товар подлежит письменному декларированию и обложению пошлиной в 10%. Пошлина начисляется на объем, который превышает норму.
Что касается алкогольных напитков и табачных изделий, их могут провозить лица старше 18 лет. Без оплаты «таможенных платежей» и без письменного декларирования можно ввозить на одного человека:
- 200 сигарет (или 200 грамм этих изделий);
- 3 литра пива;
- 2 литра вина;
- 1 литр крепких (с содержанием спирта более 22%) алкогольных напитков.
При превышении объемов действует то же правило, как и при превышении объема личных вещей.