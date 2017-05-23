Провоз товаров через КПВВ: в ДНР установили свои ограничения

В ДНР утвердили свои новые нормы пропуска товаров через линию разграничения. Так называемый «приказ» № 170 от 3 мая 2017 года вступил в силу 22 мая, он опубликован на интернет-ресурсах ДНР.



Так, пункт 1 звучит следующим образом: «Запретить ввоз на таможенную территорию ДНР товаров с территории Украины, перемещаемых через линию соприкосновения с Украиной».



Действие пункта 1 не распространяется на граждан, осуществляющих ввоз с территории Украины следующего перечня товаров:



1) товаров для личного пользования по видам и согласно нормам, а именно:

мясо свежее, охлажденное и замороженное, мясная продукция, не готовая к употреблению – 5 кг;

готовые продукты из мяса – 5 кг;

масло растительное – 5 л;

молоко – 3 л;

молочные продукты – 3 кг;

овощи – 50 кг;

фрукты – 50 кг;

прочие продукты питания при условии суммарного веса товаров, с учетом вышеперечисленных – 50 кг.

Данные товары разрешено ввозить с территории Украины не чаще одного раза в сутки.



2) иных товаров, перевозимых гражданами для личного пользования, по видам и согласно нормам, предусмотренным разделом XVII «закона» «О таможенном регулировании в ДНР».



При этом в разделе XVII дается дополнительный перечень товаров, разрешенных к провозу.



Прежде всего, здесь речь идет о личных вещах («вещи имеющие признаки таких, что были в пользовании»):

В течение суток ДНР разрешает провоз товаров на сумму в эквиваленте до 1 тыс. евро, и общий вес которых не превышает 100 кг. Если идет превышение указанных норм, то товар подлежит письменному декларированию и обложению пошлиной в 10%. Пошлина начисляется на объем, который превышает норму.



Что касается алкогольных напитков и табачных изделий, их могут провозить лица старше 18 лет. Без оплаты «таможенных платежей» и без письменного декларирования можно ввозить на одного человека:

200 сигарет (или 200 грамм этих изделий);

3 литра пива;

2 литра вина;

1 литр крепких (с содержанием спирта более 22%) алкогольных напитков.

При превышении объемов действует то же правило, как и при превышении объема личных вещей.