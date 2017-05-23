В Украине прекратит существование Госсанэпидслужба

Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Об этом говорится в опубликованном постановлении КМУ №348.



Так, правительство отменило решение о реорганизации Госсанэпидслужбы путем ее присоединения к Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.



"Вместе с тем дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, поскольку на сегодня выполнение ее функций обеспечивают Минздрав, Гоструд и Госпродслужба", - говорится в постановлении.



Именно по этой причине Кабмин принял решение о прекращении деятельности Госсанэпидслужбы. В ближайшее время будет создана комиссия, которая займется вопросами ликвидации ведомства.