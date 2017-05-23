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Рубрика: Новости Украины и мира
23-05-2017, 09:47
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В Украине прекратит существование Госсанэпидслужба

Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Об этом говорится в опубликованном постановлении КМУ №348.  

Так, правительство отменило решение о реорганизации Госсанэпидслужбы путем ее присоединения к Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Вместе с тем дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, поскольку на сегодня выполнение ее функций обеспечивают Минздрав, Гоструд и Госпродслужба", - говорится в постановлении.

Именно по этой причине Кабмин принял решение о прекращении деятельности Госсанэпидслужбы. В ближайшее время будет создана комиссия, которая займется вопросами ликвидации ведомства.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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