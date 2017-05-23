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Рубрика: Новости Мариуполя
23-05-2017, 10:41
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Завербованный ДНР мариуполец пришел в СБУ

В Службу безопасности Украины обратился житель Мариуполя с просьбой предоставить ему и его семье защиту от членов ДНР.

Мужчина сообщил, что в апреле он вместе со своим 78-летним дедом были задержаны во время прохождения блокпоста. Представители ДНР оказывали на них психологическое давление, пытали, рассказали в пресс-службе СБУ.

После того как один из задержанных на видеокамеру согласился сотрудничать, их отпустили, предупредив, что в случае невыполнения указаний, видео разместят в сети Интернет. По возвращению на подконтрольную украинской власти территорию мужчины к правоохранителям не обращались, однако каких-либо задач боевиков выполнять не собирались.

Через некоторое время мариупольцы получили SMS-сообщение с первым заданием и сразу же обратились в СБУ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»