Завербованный ДНР мариуполец пришел в СБУ

В Службу безопасности Украины обратился житель Мариуполя с просьбой предоставить ему и его семье защиту от членов ДНР.



Мужчина сообщил, что в апреле он вместе со своим 78-летним дедом были задержаны во время прохождения блокпоста. Представители ДНР оказывали на них психологическое давление, пытали, рассказали в пресс-службе СБУ.



После того как один из задержанных на видеокамеру согласился сотрудничать, их отпустили, предупредив, что в случае невыполнения указаний, видео разместят в сети Интернет. По возвращению на подконтрольную украинской власти территорию мужчины к правоохранителям не обращались, однако каких-либо задач боевиков выполнять не собирались.



Через некоторое время мариупольцы получили SMS-сообщение с первым заданием и сразу же обратились в СБУ.