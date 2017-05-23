Проблемное ж/д сообщение с Мариуполем: Войцех Балчун ответил на претензии меткомбинатов

Как мы уже писали ранее, мариупольский меткомбинат имени Ильича испытывает сложности с поставками сырья из-за проблем с грузоперевозками «Укрзализныцей». Аналогичная ситуация и на комбинате "Азовсталь". В результате предприятия несут убытки, что также проявляется в потере валютной выручки для страны.
Проблемным является участок железной дороги, ведущей к Мариуполю. А именно - на участке "Камыш-Заре". По словам гендиректора ММКИ Юрия Зинченко, после реконструкции обещанное количество пропускаемых пар поездов не увеличилось, а наоборот сократилось.
А сегодня во время пресс-конференции во Львове председатель правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун ответил на претензии металлургов. Он отметил, что меткомбинаты сами не справляются со своевременным загрузкой и разгрузкой заказанных в Укрзализныце грузовых вагонов.
По словам Балчуна, на подъездных путях к ММК имени Ильича ежедневно в среднем простаивает 500 грузовых вагонов. «Вагонные потребности - это не только наше управление, но и то, каким образом наши клиенты относятся к вагонам», - сказал руководитель «Укрзализныци».
Далее Балчун привел некоторые цифры. Так, на станции Мариуполь-Сортировочный с 1 по 22 мая средний простой вагонов на подъездном пути ММК им. Ильича составляет более 55 часов, что на 27 часов больше, чем установленный нормативами срок - 29,2 часов. По его словам, из-за таких нарушений не выполняются плановые задания. При согласованных с предприятием среднесуточных планах на 438 полувагонов фактически нагрузка составляет 182 вагона в сутки. С выгрузкой ситуация не лучше: 19 мая остались невыгруженными 645 полувагонов, 20 мая - 535, 21 мая - 580, а 8 мая предприятии не выгрузило 881 вагон из запланированных.
"Эти показатели свидетельствуют о том, что количество подвижного состава в использовании ПАО ММК им. Ильича достаточное для выполнения планов перевозок. Из-за невыгруженных металлургами вагонов ОАО «Укрзализныця» несет весомые непроизводственные потери. При этом руководство предприятия дает оценку работе железной дороги, но не оценивает собственную работу. В случае своевременного обеспечения выгрузки «Укрзализныця» сможет обеспечить предприятие 30% вагонов Центра транспортной логистики под погрузку", - заявил Балчун.
Он добавил, что учитывая спрос на железнодорожные перевозки в направлении Мариуполя, принято решение достроить второй путь на участке Зачатьевская - Розовка.
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Проблемное ж/д сообщение с Мариуполем: Войцех Балчун ответил на претензии меткомбинатов
Как мы уже писали ранее, мариупольский меткомбинат имени Ильича испытывает сложности с поставками сырья из-за проблем с грузоперевозками «Укрзализныцей». Аналогичная ситуация и на комбинате "Азовсталь". В результате предприятия несут убытки, что также проявляется в потере валютной выручки для страны.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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