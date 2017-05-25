После трех лет консервации Авдеевский коксохим запустил в работу все свои коксовые батареи

Строительство новых линий электропередач в районе Авдеевки завершено, поэтому теперь энергоснабжение города не зависит от неподконтрольных территорий.

В результате Авдеевский коксохимический завод смог запустить в работу все восемь коксовых батарей.

«Строительство новой ЛЭП на Авдеевку завершено. Спасибо энергетикам ДТЭК и завода за работу днём, ночью, в любую погоду. Авдеевка и АКХЗ со стабильным энергоснабжением. Благодаря этому мы возобновили работу восьмой коксовой батареи после трёх лет консервации. Сегодня она успешно выдала первый кокс, несмотря на все сложности, горения вертикалов - три года консервации в условиях аварийных остановок дали о себе знать», - сообщил генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов.

По его словам, такая загрузка была еще до начала боевых действий.