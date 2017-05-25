Энергетики в рекордные сроки построили новые ЛЭП, питающие Авдеевку

Вчера, 24 мая, сотрудники ДТЭК Высоковольтные сети завершили строительство линий электропередач в районе Авдеевки. В результате энергоснабжение и города, и коксохимического завода полностью восстановлено.

В строй введены две новые высоковольтные линии 110 кВ с контролируемой территории, сообщает пресс-служба ДТЭК.

Напомним, ранее электричество в Авдеевку подавалось с неподконтрольных территорий. Строительство новых линий началось зимой текущего года взамен старых ЛЭП, которые после обстрелов были не способны обеспечить Авдеевку электроэнергией. В городе было объявлено чрезвычайное положение, а АКХЗ вынужден был законсервировать производство.

«Работы осложнялись боевыми действиями, бригады работали фактически под обстрелами. Первые пусковые операции осуществили 27 апреля. Сегодня мы завершили работы по повышению надежности электроснабжения города Авдеевки и АКХЗ. У жителей есть свет, а Авдеевский коксохимический завод смог вывести из простоя оборудование и включиться на полную мощность», - отметил генеральный директор ДТЭК Высоковольтные сети Алексей Дегтярев.