Бывшего главу налоговой Луганской области, задержанного в ходе масштабной операции, освободили за 15 миллионов гривен залога

Как сообщалось ранее, вчера по всей территории Украины прошла масштабная операция: 2,3 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы.
Но уже трех задержанных суд оставил на свободе.
Печерский суд избрал бывшему начальнику Дарницкой налоговой администрации в Киеве Юрию Кравченко меру пресечения в виде залога в размере 1 млн гривен. Кравченко должен внести деньги в течение 5 дней.
Бывшего главу налоговой в Полтавской области Владимира Задорожного решили освободить под залог в 12 млн грн.
Кроме того, Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи бывшего главу налоговой службы Луганской области Александра Антипова. Его обязали в течение 5 дней внести залог в размере 15 миллионов гривен.