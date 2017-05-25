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  • Бывшего главу налоговой Луганской области, задержанного в ходе масштабной операции, освободили за 15 миллионов гривен залога

Рубрика: Новости Украины и мира
25-05-2017, 14:20
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Бывшего главу налоговой Луганской области, задержанного в ходе масштабной операции, освободили за 15 миллионов гривен залога

Как сообщалось ранее, вчера по всей территории Украины прошла масштабная операция: 2,3 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы.

Но уже трех задержанных суд оставил на свободе.

Печерский суд избрал бывшему начальнику Дарницкой налоговой администрации в Киеве Юрию Кравченко меру пресечения в виде залога в размере 1 млн гривен. Кравченко должен внести деньги в течение 5 дней.

Бывшего главу налоговой в Полтавской области Владимира Задорожного решили освободить под залог в 12 млн грн.

Кроме того, Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи бывшего главу налоговой службы Луганской области Александра Антипова. Его обязали в течение 5 дней внести залог в размере 15 миллионов гривен.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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