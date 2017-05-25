Японская сторона передала Нацполиции Украины 635 кроссоверов с экологическими двигателями

Сегодня Япония в рамках Киотского протокола передала Национальной полиции Украины 635 новых автомобилей. В мероприятии приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Сумме и президент корпорации «Mitsubishi Motors Corporation» Осаму Масуко.

«Сегодня 635 автомобилей Mitsubishi пополнят ряды патрульной и других подразделений Национальной полиции Украины. Хочу публично поблагодарить господина президента корпорации «Mitsubishi Motors Corporation» Осаму Масуко, который в ответ на мою просьбу, и принимая во внимание особые условия развития полиции, предоставил скидку 13% на закупку этих автомобилей. И в ближайшее время еще 95 автомобилей будут работать в Нацполиции», - отметил Арсен Аваков.

К слову, по основным техническим и экологическим параметрам именно автомобили Mitsubishi Outlander PHEV являются наиболее эффективными полноприводными гибридными автомобилями для выполнения полицией своих функций. Кроме того, новые кроссоверы полностью соответствуют экологическим требованиям Киотского протокола по ограничению выбросов парниковых газов в транспортной отрасли. По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, Национальная полиция получит лучшую комплектацию, а за счет низкой стоимости расхода топлива за год можно сэкономить около 330 млн. гривен.