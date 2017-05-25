Мариупольские чиновники в Киеве обсуждали с нардепами изменение границ города

Сегодня в Киеве находится делегация чиновников из Мариуполя во главе с секретарем городского совета Степаном Махсмой. Они приняли участие в заседании Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления верховной Рады. В частности, чиновников интересовал проект Постановления об изменении границ Мариуполя.

Автор документа предлагает присоединить к городу Лебединский сельский совет, однако это противоречит модели административной реформы Приазовья, которую разрабатывают уже больше года, сообщает пресс-служба горсовета.

Мариупольцы приехали отстаивать свою реформу, однако выяснилось, что автор проекта отозвал его на доработку.

Напомним, в рамках децентрализации планируется создать мариупольскую громаду, куда войдут населенные пункты Покровское, Бердянское, Виноградное и Старый Крым.