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Рубрика: Новости Донбасса
26-05-2017, 12:24
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Разрушительные последствия обстрела Красногоровки: фото и видео повреждений, огромных воронок

Вчера около 21:30 по жилым кварталам Красногоровки был открыт огонь из 120-мм минометов. Разрушениям подверглись улицы Каштановая и Ломоносова. Во дворах людей - снаряды, побитые окна, крыши, на земле - огромные воронки размером с взрослого человека.

Повреждено здание медучреждения и школа №3, которая уже давно закрыта. Только чудом никто не пострадал. Эту ночь жители города провели в подвалах.

Сегодня заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин приехал в Красногоровку, куда его пригласили школьники на праздник последнего звонка.
 
Сейчас на месте работают полицейские. Они фиксируют все повреждения и выясняют, кто из жителей нуждается в помощи.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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