Спецслужбы Украины перекрыли канал поставки товаров в ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой перекрыли нелегальный канал поставки продуктов питания и товаров первой необходимости на подконтрольную ДНР территорию, сообщает пресс-центр СБУ.



«Правоохранители установили, что организовали канал граждане Украины и РФ. Дельцы задействовали механизм фиктивного экспорта, через который товары, якобы предназначенные для третьих стран, из Украины через территорию РФ попадали в так называемую ДНР. Для реализации сделки злоумышленники создали сеть подставных коммерческих структур», – говорится в сообщении.



Отмечается, что во время одновременных обысков в офисах коммерческих структур в Харькове, Днепре, Краматорске и Константиновке сотрудники спецслужбы изъяли финансово-хозяйственную документацию предприятий, задействованных в поставках продукции, банковские карты, печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами осуществления противоправной деятельности, большое количество валюты.



«Наложен арест на семьдесят транспортных средств, осуществлявших перевозки грузов на временно неподконтрольные Украины территории. Заблокирован двадцать один банковский счет коммерческих структур, через которые «проходили» деньги, полученные от незаконных поставок товаров», – сообщает СБУ.



В ведомстве также рассказали о возможной переквалификации уже открытого уголовного производства на ст. 258-5 (финансирование терроризма, – ред.) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности установленных спецслужбой организаторов нелегального бизнеса.