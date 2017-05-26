Очереди до потери сознания: мэр Мариуполя призвал Пенсионный фонд вмешаться в ситуацию и создать цивилизованные условия

Как мы уже писали ранее, в городских отделениях Пенсионного фонда последнее время выстраиваются огромные очереди, в которых люди простаивают днями. Были случаи, когда посетители теряли сознание. Постоянно возникают скандалы.



Такая ситуация сложилась в связи с тем, что в Мариуполе зарегистрировано большое количество переселенцев, значительная часть из которых – пенсионеры. В настоящее время в Мариуполе количество пенсионеров достигло более 160 тысяч. Из них 86 тысяч 903 человека – это переселенцы, которые подали заявления на переоформление пенсий. Получают пенсии 54 569 внутренне перемещенных лиц, сообщили в пресс-службе мэрии.



Городской голова Вадим Бойченко письменно обратился к руководству Пенсионного фонда Украины. Он призвал упорядочить работу регионального отделения, создать цивилизованные, комфортные условия ожидания, талонную систему приема, а в идеале – открыть электронную очередь.



«Ми не можемо просто спостерігати за тим безладом, який зараз діється у Пенсійних фондах Маріуполя і звертаємося до Вас із проханням втрутитися у ситуацію якомога швидше. Вважаю, що необхідно, в першу чергу, вирішити питання з поліпшення умов прийому – зробити комфортні зони очікування та впорядкувати чергу. У найкращому випадку це може бути система електронної черги, щоб людина мала змогу знати точний час, коли її приймуть, і не чекала годинами у задушливих приміщеннях. Як «швидка допомога» може бути обов'язкова талонна система, яка знизить соціальне навантаження. У талоні також має бути вказаний час, в який відбудеться прийом та номер кабінету, в якому чекають на свого клієнта. Розгляньте можливість по збільшенню штату співробітників у Маріуполі, зважаючи на складний час», - сказано в обращении Вадима Бойченко.



Он также заверил, что город готов частично профинансировать создание комфортных условий обслуживания людей пожилого возраста. Мэр также отметил, что в 2018 году в Мариуполе планируется открыть современный Центр предоставления административных услуг, который будет работать по принципу «единого окна», и, чтобы исключить очереди и критические ситуации, городские власти намерены пригласить для сотрудничества представителей Пенсионного фонда.